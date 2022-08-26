محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف
حققت المطية “بروق” لمالكها عبدالله علي المري، لقب الأسرع توقيتًا ب 2:59.378 دقيقة وذلك بعد فوزها بالشوط الأول لفئة الحقايق مسافة 2 كم، على مستوى الـ 14 شوطاً المخصصة ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وفازت المطايا جلمود والحصيني ومتوكل، للمالك عبدالعزيز معلا السهلي بالأشواط (8 , 12 , 14 )، ليرفع رصيده في النقاط بجائزة سيف ولي العهد.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: ”التبر” لـ سلمان فلاح العتيبي، “بشاير” لـ سعود راضي الشمري، “مطرب” لـ مانع علي الشامسي، “مهيضه” لـ صالح علي العجمي، “جميل” لـ مانع فرج آل رزق، “سيوف” لـ عوض صالح آل رزق، “براقه” لـ محمد ناصر الكربي، “سياف” لـ صالح دلبج المري، “شواهين” لـ محمد صالح آل رزق، وأخيراً “خيره” لـ علي مطير البلوي.
كانت هذه تفاصيل خبر “بروق” تحقق لقب الأسرع للأشواط الصباحية النهائية لفئة الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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