ريان جديد.. مصرع طفل بعد سقوطه في بئر عمقها 46 مترا بالمغرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لقي طفل يبلغ من العمر حوالي عامين، مصرعه بعد سقوطه في بئر يبلغ عمقها حوالي 20 مترا بها ماء بينما كان يلعب أمام منزل أسرته، بمنطقة “أحد بو موسى التابعة لإقليم الفقيه بن صالح”.

وأشارت وسائل إعلام مغربية أخرى إلى أن “عمق البئر يتجاوز 46 مترا”، مؤكدة أن ضيقها وعمقها تسببا في تعقيد عملية إنقاذ الطفل.

وتمكنت الأجهزة المعنية من “انتشال جثة الضحية بعد حوالي ساعتين من سقوطه بالبئر”، وفقا لموقع “هسبريس” المغربي.

وتم نقل جثة الطفل إلى إحدى المستشفيات، وفتحت الجهات المختصة “تحقيقا لكشف ملابسات الحادث”، وفقا للموقع.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان “مأساة الطفل ريان”، الذي أخرجته فرق الإسعاف المغربية ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام، بعدما أثارت الحادثة “ترقبا وتعاطفا غير مسبوق على صعيد عالمي”، في فبراير الماضي.