اخبار الخليج – «الأشغال» تطرح مناقصة لاصطياد وجمع الكلاب الضالّة بـ141 ألف دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات مجلس المناقصات، أمس الخميس،، عن طرحت وزارة الأشغال مناقصة لجمع واصطياد الكلاب الضالة، وتنافست شركتان وتقدم بأقل العطاءات شركة (Dyna Contracting) بعطاء تجاوزت قيمته 141 ألف دينار بحريني.

ووفقًا لوثائق المناقصة، تشترط على المقاول نقل الكلاب إلى عيادة بيطرية مخصصة لذلك ومن ثم نقل الكلاب من العيادة إلى المناطق غير السكنية، كل ذلك حسب توجيهات وكالة الثروة الحيوانية، ضمن عقد مدته سنتان. المصدر: عباس رضي

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