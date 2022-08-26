طلقها «شفهيا» وراجعها أثناء «العدّة».. و«العدل»: تقدم بطلب توثيق الطلاق والرجعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تفاعلت وزارة العدل مع قضية زوج طلّق زوجته «شفهياً»، دون توثيق الطلاق عبر بوابة «ناجز»، وراجعها أثناء «العِدّة» وأشهد شخصين على رجعتها.

وكشفت «العدل» أنه يمكن للزوج التقدم بطلب توثيق الطلاق، وكذلك توثيق الرجعة من خلال الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/tabsnew.aspx.

وكان وزير العدل قد كشف في وقت سابق أن نظام الأحوال الشخصية يتضمن ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل، لافتا إلى أن النظام رتب جزاءً مدنياً متعلقاً بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.

وأفادت وزارة العدل بأنه بمجرد انتهاء عدة المرأة، فإن الطلاق يكون بائنا، ولا يتم تحديث الحالة، ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال بوابة «ناجز» https://najiz.sa، والضغط على «الحالات الاجتماعية» ثم أيقونة «الوثائق المعتمدة».

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وأكدت أنه في حال حصول الطلاق برضا الطرفين وتم الاتفاق على كل الأمور وعند الرغبة بتوثيقه، فإن كان الإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa، أما في حال طلب الزوجة إثبات الطلاق يمكنها رفع الدعوى عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.