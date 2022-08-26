محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
لا يزال التصعيد الأمريكي الصيني مستمرًا، فبعد تعليق المحادثات العسكرية بين البلدين، قالت الحكومة الأمريكية إنها ستعلق 26 رحلة إلى الصين من أمريكا من قبل 4 شركات صينية رداً على قرار الحكومة الصينية بتعليق بعض الرحلات الجوية الأمريكية بسبب بعض إصابات كورونا.
وقالت السفارة الصينية إن رحلات الطيران الصينية تم تعليقها بلا أساس مشيرةً إلى أن أسباب الصين عادلة وشفافة ومتسقة مع اتفاقيات النقل الجوي الثنائية .
فيما أشارت وزارة النقل الأمريكية إن أمريكا رفعت مراراً وتكراراً اعتراضات على سياسة الصين قائلة إن القواعد تضع “ذنباً لا مبرر له على شركات النقل”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تمنع 26 رحلة طيران صينية من الهبوط على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.