هل فاتورة الكهرباء من مستندات إثبات الاستقلالية؟.. “حساب المواطن” يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - أكد برنامج حساب المواطن، إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية، مشيرًا إلى أنه يتم التحقق من عقد الإيجار الموحد من خلال منصة (إيجار) دون الحاجة لإرفاق المستند.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب».

وأضاف البرنامج أن المستندات المطلوبة تشمل «صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص».

وتابع حساب المواطن قائلًا: إنه في حال وجود عقد إيجار موحد، سيتم التحقق من خلال منصة (إيجار) دون الحاجة لإرفاق المستند.

وقال المواطن في استفساره: إنه مستقل في بيت ملك؛ لكن لا يوجد صك، فهل فاتورة الكهرباء تثبت الاستقلالية؟