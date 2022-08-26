أمريكا تمنع 26 رحلة طيران صينية من الهبوط على أراضيها

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لا يزال التصعيد الأمريكي الصيني مستمرًا، فبعد تعليق المحادثات العسكرية بين البلدين، قالت الحكومة الأمريكية إنها ستعلق 26 رحلة إلى الصين من أمريكا من قبل 4 شركات صينية رداً على قرار الحكومة الصينية بتعليق بعض الرحلات الجوية الأمريكية بسبب بعض إصابات كورونا.

وقالت السفارة الصينية إن رحلات الطيران الصينية تم تعليقها بلا أساس مشيرةً إلى أن أسباب الصين عادلة وشفافة ومتسقة مع اتفاقيات النقل الجوي الثنائية .

فيما أشارت وزارة النقل الأمريكية إن أمريكا رفعت مراراً وتكراراً اعتراضات على سياسة الصين قائلة إن القواعد تضع “ذنباً لا مبرر له على شركات النقل”.

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Source almnatiq

