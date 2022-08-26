“سعود الطبية”: 5 طرق للوقاية من الأمراض بالمدارس.. منها الحصول على اللقاحات

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المناطق_متابعات

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية الوقاية من الأمراض التي قد تنتشر بين الطلاب في المدارس وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت المدينة، أن أهم طرق الوقاية من الأمراض في المدارس تتمثل في متابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري وحصوله على اللقاحات اللازمة والنظافة الشخصية ونظافة الشعر.

وشددت على ضرورة تناول الغذاء الصحي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، مع تخصيص وقت لممارسة الرياضة حيث تحمي الجسم من العديد من الأمراض.

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Source almnatiq

