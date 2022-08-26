نجاة المغني التركي الشهير تاتليسيس من حادث سير (فيديو)

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تعرض المغني التركي الشهير، إبراهيم تاتليسيس، لحادث سير؛ حيث اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بشاحنة وانقلبت.
وكشفت وسائل إعلام تركية، أن سيارة تاتليسيس، اصطدمت بالشاحنة أمس الخميس، في منطقة بودروم في موغلا؛ ما أدى لاصطدام السيارة بحاجز وانقلابها.
وأفادت وسائل الإعلام، أن تاتليسيس علق بالسيارة، لكن فرق الإنقاذ استطاعت إنقاذه بعد تعرضه لإصابة وأن حالته الصحية جيدة، مشيرة إلى أن ابنته الصغرى إليف كانت معه في السيارة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.
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Source akhbaar24
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