شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” في التقرير التالي، موعد مباراة الزمالك والمصري القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا، بنظيره المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين.

موقف الفريقين في الجدول



ويخوض الزمالك (بطل الدوري) المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة، حصدهم من 24 فوز وتعادل في 4 مباريات وهُزم في مثلها.

بينما يخوض المصري المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري



وستذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون تايم سبورتس1 الناقل الحصري لمواجهات الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

واستقر جوسفالدو فيريرا، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام المصري، حيث من المتوقع أن يكون على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد طارق – محمود علاء – محمد حمدى – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر – سيف جعفر – محمد خضرى – يوسف أسامة – أيشو.



خط الهجوم: عمر السعيدالسعيد.