محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الشبكة في ردها على استفسار بهذا الشأن على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن العقد ملزم للطرفين إلا في حال إلغاء العقد بالاتفاق بين الطرفين، وفي حال عدم السداد بالإمكان رفع دعوى في محكمة التنفيذ عن طريق المحكمة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر إيجار: يحق للمالك رفع دعوى في محكمة التنفيذ حال عدم دفع المستأجر فواتير المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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