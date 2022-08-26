اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار ورطب مع كميات متفاوتة من السحب

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارًا ورطبا مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية من 10 الى 15 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 40 مْ والصغرى 30 مْ.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 35%.