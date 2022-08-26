شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أبرز نجوم الاتحاد عن مباراة العدالة اليوم في الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق ضربة البداية لمباراة الاتحاد والعدالة المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وانطلقت منافسات دوري روشن مساء أمس الخمس بمواجهة جمعة بين الفيحاء وضمك، والتي انتهت بفوز الأخير على ديار الأول بهدف وحيد.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري السعودي

يقع الاتحاد ضيفًا على العدالة مساء اليوم في الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع القناة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي في نسخته الجارية، وجاء ذلك وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي سابقًا مشيرًا إلى حصول القناة على حقوق البث حتى 3 مواسم قادمة.

أبرز غيابات الاتحاد عن مباراة العدالة اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

يغيب عن صفوف العميد المهاجم المغربي عبد الرازق حمدالله، الذي تعرض للإيقاف أثر قضية التسجيلات ضد النصر.

ويغيب الدولي المغربي السابق عن صفوف وصيف السعودية 2021/2022 حتى 4 أشهر قادمة.

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" فيما يلي جدول مباريات العميد في الدور الأول من الدوري السعودي، ويأتي ذلك فيما يلي..

«الجولة الأولى» - الاتحاد × العدالة.

«الجولة الثانية» - الاتحاد × الاتفاق.

«الجولة الثالثة» - الاتحاد × الرائد.

«الجولة الرابعة» - الاتحاد × الخليج.

«الجولة الخامسة» - الاتحاد × النصر.

«الجولة السادسة» - الاتحاد × الفتح.

«الجولة السابعة» - الاتحاد × ضمك.

«الجولة الثامنة» - الاتحاد × الوحدة.

«الجولة التاسعة» - الاتحاد × الشباب.

«الجولة العاشرة» - الاتحاد × التعاون.

«الجولة الحادية عشر» - الاتحاد × أبها

«الجولة الثانية عشر» - الاتحاد × الهلال.

«الجولة الثالثة عشر» - الاتحاد × الباطن.

«الجولة الرابعة عشر» - الاتحاد × الفيحاء.

«الجولة الخامسة عشر» - الاتحاد × الطائي.