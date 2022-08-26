“النيابة العامة”: يُحظر على الممارس الصحي استخدام غير المُرخص لهم صحياً

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت النيابة العامة، أن مهام الممارس الصحي تُعنى بحماية جزائية رفيعة وتُحاط بضمانات صحية مشددة، حفاظاً على الصحة العامة وموثوقية الممارسات المهنية في هذا الشأن.

وشددت النيابة العامة، على أنه يُحظر على الممارس الصحي استقدام غير المُرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة، وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.

وضبطت وزارة الصحة مؤخراً بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخالفاً يمارس مهنة الطب البديل بدون ترخيص وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعياً أنه مستشار مختص في مدينة الرياض.