حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية مساءً (الليث، القنفذة). وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.





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