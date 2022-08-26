مستجدات غزو أوكرانيا.. فصل محطة زابوريجيا عن كهرباء كييف ورفع تعداد الجيش الروسي

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تعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية لفصل كامل عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد انقطاع الخطوط التي تصلها بالشبكة، في وقتٍ أصدر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر للجيش بتعزيز قواته بإجمالي 137 ألف جندي جدد.

فصل محطة زابوريجيا عن كهرباء أوكرانيا

أعلنت الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أن هذه المحطة فُصلت بالكامل عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد انقطاع الخطوط التي تصلها بالشبكة.

وقالت مجموعة “إنيرغوأتوم” إن مفاعلي المحطة العاملين فُصلا عن الشبكة، ونتيجة لذلك أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالكامل عن شبكة الكهرباء للمرة الأولى في تاريخها.

ولفتت شركة التشغيل الأوكرانية إلى أن حرائق في محيط محطة زابوريجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا تسببت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء.

كييف تعيد تسمية نحو 100 شارع

قال رئيس بلدية كييف، إن العاصمة الأوكرانية أعادت تسمية 95 شارعًا في إطار حملة لإزالة الأسماء الروسية والسوفيتية، وذلك بعد يوم من احتفال أوكرانيا بمرور 31 عاماً على استقلالها.

وأشار رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إلى إن الأسماء الجديدة يجب أن تخلد ذكرى الأحداث التاريخية المهمة لأوكرانيا، وكذلك الشخصيات والأبطال المشهورين الذين مجدوا أوكرانيا وقاتلوا من أجل استقلال البلاد.

رفع تعداد الجيش الروسي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامر للجيش بتعزيز قواته بإجمالي 137 ألف جندي جدد ليصل قوامه إلى 1.15 مليون جندي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات.

ولم يوضح مرسوم بوتين المقتضب، والذي نُشر على الموقع الالكتروني للكرملين، الدافع وراء هذه الزيادة ولا من أين سيأتي المجندون الجدد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن روسيا لجأت إلى متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص و”متطوعين” محليين ومجندين منهم نزلاء في السجون لتعويض ما تكبدته من خسائر خلال ستة أشهر منذ غزوها لأوكرانيا.



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Source akhbaar24

