“أمانة حائل” تطرح فرصاً استثمارية للإنشاء والتشغيل والصيانة

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أعلنت أمانة منطقة حائل، طرح فرص استثمارية في دعم لتنمية المستدامة، للاستثمار والإنشاء والتشغيل والصيانة عبر “فرص” بوابة “الاستثمار البلدي”.

وأوضحت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة قطعة أرض رقم “4970” بالمخطط رقم “1000” حي الوادي، على مساحة 14 ألف متر مربع، وذلك بنشاط مركز تجاري، وأنشطة التجارية، ومحلات تجارية، ومجمع تجاري، على أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاء 27 سبتمبر المقبل.

وبيّنت أن الفرصة الأخرى تتمثل في تشغيل وصيانة حديقة النافورة مخطط “3412” على مساحة 42 ألف متر مربع، بنشاط ترفيهي وأنشطة مساندة وأنشطة رياضية وترفيهية ومنتزه وحديقة، على أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاء 27 سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة عدد 3 مواقع كباري، وشاشات ولوحات إعلانية، وأنشطة وخدمات عامة، وأنشطة وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، وإعلان جسر أو نفق، بالإضافة إلى فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة تأجير عدد 3 مواقع كباري، وشاشات ولوحات إعلانية، وأنشطة وخدمات عامة.



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Source akhbaar24

