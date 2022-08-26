شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن.. كل ما يخص الشباب والباطن اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الشباب والباطن اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل ما يخص مباراة الشباب والباطن في المباراة المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

كل ما يخص مباراة الشباب والباطن في اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

موعد مباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الشباب والباطن، كذلك جميع مباريات البطولة وفقًا لما أشار إليه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

معلق مباراة الشباب والباطن اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

استقرت قناة "SSC" السعودية الرياضية على تعيين المعلق الرياضي "حماده العنزي"، ليقوم بالتعليق على أحداث ومجريات مباراة الشباب ضد الباطن خلال الـ90 دقيقة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي كالتالي..

الجولة الأولى: الشباب × الباطن

الجولة الثانية: أبها × الشباب

الجولة الثالثة: الشباب × الطائي

الجولة الرابعة: العدالة × الشباب

الجولة الخامسة: الفيحاء × الشباب

الجولة السادسة: الشباب × الرائد

الجولة السابعة: الهلال × الشباب

الجولة الثامنة: الشباب × الخليج

الجولة التاسعة: الشباب × الإتحاد

الجولة العاشرة: الفتح × الشباب

الجولة الحادية عشر: الشباب × الإتفاق

الجولة الثانية عشر: الوحدة × الشباب

الجولة الثالثة عشر:الشباب × النصر

الجولة الرابعة عشر:التعاون × الشباب

الجولة الخامسة عشر: الشباب × ضمك