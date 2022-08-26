شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد.. قائمة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة اليوم الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.



ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيها يلي كل ما يخص مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري السعودي، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي

تبدأ صافرة البداية مساء اليوم الجمعة في الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري السعودي، بالإضافة إلى جميع مجريات البطولة وفقًا لما أكده الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة اليوم الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023

يأتي تردد قنوات SSC الرياضية كالتالي..

-التردد 12523

-معدل الترميز 27500

-الاستقطاب افقي

-معامل تصحيح الخطأ ٦/٥

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

يأتي جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي كالتالي..

«الجولة الأولى»

- الاتحاد × العدالة.

«الجولة الثانية»

- الاتحاد × الاتفاق.

«الجولة الثالثة»

-الاتحاد × الرائد.

«الجولة الرابعة»

-الاتحاد × الخليج.

«الجولة الخامسة»

- الاتحاد × النصر.

«الجولة السادسة»

-الاتحاد × الفتح.

«الجولة السابعة»

-الاتحاد × ضمك.

«الجولة الثامنة»

- الاتحاد × الوحدة.

«الجولة التاسعة»

-الاتحاد × الشباب.

«الجولة العاشرة»

- الاتحاد × التعاون.

«الجولة الحادية عشر»

- الاتحاد × أبها

«الجولة الثانية عشر»

-الاتحاد × الهلال.

«الجولة الثالثة عشر»

-الاتحاد × الباطن.

«الجولة الرابعة عشر»

- الاتحاد × الفيحاء.

«الجولة الخامسة عشر»

- الاتحاد × الطائي.