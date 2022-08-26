شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26/8/2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فينا يلي جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

العدالة × الاتحاد

• السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

•السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

• الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

الاتفاق × الطائي

• السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

•السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

• الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

الشباب × الباطن

•الثامنة بتوقيت القاهرة.

•التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

•العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري السعودي في نسخته الجارية، ويأتي ذلك بعدما كشف الاتحاد عن حصول القناة على حقوق بث القناة لمباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة.

تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

التردد - 12418.

معدل الترميز - 27500.

القمر - عرب سات.

تصحيح الخطأ - ٤/٣.

الاستقطاب - أفقي.

بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية 2021/2022

تمكن الهلال من حسم لقب الدوري السعودي في نسخته الأخيرة بعدما جاء على قمة ترتيب الدوري السعودي 2021/2022 برصيد 67، بفارق نقطتين عن الوصيف "الإتحاد" بعد صراع طويل مع العميد على اللقب.