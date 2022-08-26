شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26/8/2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة في نسخته الجديدة 2022/2023.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فينا يلي جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة، وذلك يأتي فيما يلي..
جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة
العدالة × الاتحاد
• السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
•السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
• الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
الاتفاق × الطائي
• السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
•السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
• الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
الشباب × الباطن
•الثامنة بتوقيت القاهرة.
•التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
•العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023
تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري السعودي في نسخته الجارية، ويأتي ذلك بعدما كشف الاتحاد عن حصول القناة على حقوق بث القناة لمباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة.
تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية السعودية
التردد - 12418.
معدل الترميز - 27500.
القمر - عرب سات.
تصحيح الخطأ - ٤/٣.
الاستقطاب - أفقي.
بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية 2021/2022
تمكن الهلال من حسم لقب الدوري السعودي في نسخته الأخيرة بعدما جاء على قمة ترتيب الدوري السعودي 2021/2022 برصيد 67، بفارق نقطتين عن الوصيف "الإتحاد" بعد صراع طويل مع العميد على اللقب.