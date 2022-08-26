شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة اليوم في دوري روشن 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاتحاد والعدالة المرتقبة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونقدم لكم في التقرير التالي من خلال موقعنا "السعودية سبورت" أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين وصيف السعودية والعدالة، ويأتي ذلك فيما يلي..

موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يفتتح العميد مشواره في الدوري السعودي للمحترفين نساء اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمعه أمام العدالة.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

قائمة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة اليوم في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين حتى 3 مواسم قادمة، وفقًا لما أشار إليه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا في بيان رسمي نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كيف يدخل الاتحاد إلى الموسم الجديد ؟

يدخل العميد إلى الموسم الجديد محرومًا من جهود المهاجم المغربي عبد الرازق حمدالله، الذي يغيب عن صفوف الفريق بعد الإيقاف "لمدة 4 أشهر" الذي تعرض له بخلاف قضيته مع النصر.

وكما يدخل وصيف السعودية إلى مجريات اليوم الجديد بصفقات كُبرى آخرها محمد الصيعري الذي أعلن كبير جدة تعاقده معه في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي صفقات اتحاد جدة حتى الآن في الميركاتو الصيفي، وذلك يأتي فيما يلي..

صفقات الاتحاد في الميركاتو الصيفي 2022

- الأنجولي هيلدر كوستا من نادي ليدز يونايتد على سبيل الإعارة.

-المصري طارق حامد من نادي الزمالك مجانا.

- أحمد شراحيلي من فريق الشباب مجانا.

- زكريا هوساوي من نادي أحد إعارة.

- الصيعري قادمًا من الفيصلي.