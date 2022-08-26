ضبط 7 مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المُخصصة لها بمتنزه السودة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، القبض على 7 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في غير الأماكن المُخصصة لها في متنزه السودة.

وبيّنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المضبوطين، لافتاً إلى أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المُخصصة لها غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.