الموافقة على مغادرة 3 سفن محملة بالأغذية موانئ أوكرانيا

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المناطق_وكالات

تمت الموافقة على أن تغادر ثلاث سفن تحمل 129 ألفا و 440 طنا من الحبوب والمواد الغذائية، أوكرانيا غدا الجمعة، بحسب ما ذكره مركز التنسيق المشترك في رسالة عبر البريد الإلكتروني

وتغادر السفينة “سي إيجل” ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلى ميناء بورسودان، وعلى متنها 65340 طنا من القمح، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس

كما ستغادر السفينة “بريتي ليدي” ميناء تشورنومورسك إلى ميناء الدخيلة بالأسكندرية، شمالي مصر، وهي تحمل 45 ألف طن من الذرة

أما السفينة الثالثة، أفيفا، فسوف تغادر الميناء الأوكراني إلى ميناء كوشين الهندي، وعلى متنها 19100 طن من زيت عباد الشمس

وتم إرجاء مغادرة سفينتين تجاريتين إلى غد الجمعة بسبب الأحوال الجوية. وتحمل السفينة “أوريس صوفي” 5900 طن من زيت عباد الشمس، ومن المقرر أن تتجه إلى تركيا. وتحمل السفينة “زيليك ستار” 3700 طن من البازلاء، وستتجه إلى تركيا

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Source almnatiq

