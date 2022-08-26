أمريكا تعلق 26 رحلة جوية ردا على إلغاء الصين رحلات

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قالت الحكومة الأمريكية يوم الخميس إنها ستعلق 26 رحلة جوية متجهة إلى الصين من الولايات المتحدة تسيرها أربع شركات طيران صينية ردا على قرار الحكومة الصينية تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب إصابات كوفيد-19.
ويعلق القرار بعض الرحلات الجوية التي تسيرها شركات شيامن والخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا) وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط شرق الصين الجوية بدءا من الخامس من سبتمبر أيلول وحتى 28 من الشهر نفسه.
وأشارت وزارة النقل الأمريكية إلى الإلغاء الأخير لرحلات شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بسبب الإصابات بكوفيد-19.
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Source akhbaar24
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