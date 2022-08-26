شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي.. مفاجآة على مستوى التعليق في مباراة الاتحاد والعدالة اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث مرتقبي مباراة الاتحاد والعدالة اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري عن معلق اللقاء المنتظر بين الفريقين، المقرر أن يقام ضمن منافسات الجولة الأولى من مجريات دوري روشن في نسخه الجديدة 2022/2023.

ونقدم لكم من خلال موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل ما يخص مباراة الاتحاد والعادلة في الدوري السعودي، ويأتي ذلك فيما يلي..

موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع العميد ضيفًا على العدالة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي

تذاع المباراة التي تجمع بين الاتحاد والعدالة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أشار إليه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تعرف على معلق مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في دوري روشن

كشفت قنوات “SSC sport” السعودية عن تعيين المعلق راشد الدوسري للتعليق على مباراة الاتحاد والعدالة يوم الجمعة المقبل 26 أغسطس.

تعرف على تاريخ مواجهة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي 2022/2023

تقابل الفريقان في مباراتين فقط لا غير، حقق الاتحاد فوز في مباراة، والاخرى حل التعادل على أجواء المباراة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت "فيما يلي جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

«الجولة الأولى» الاتحاد × العدالة.

«الجولة الثانية» الاتحاد × الاتفاق.

«الجولة الثالثة»الاتحاد × الرائد.

«الجولة الرابعة»الاتحاد × الخليج.

«الجولة الخامسة» الاتحاد × النصر.

«الجولة السادسة»الاتحاد × الفتح.

«الجولة السابعة»الاتحاد × ضمك.

«الجولة الثامنة» الاتحاد × الوحدة.

«الجولة التاسعة»الاتحاد × الشباب.

«الجولة العاشرة» الاتحاد × التعاون.

«الجولة الحادية عشر» الاتحاد × أبها

«الجولة الثانية عشر»الاتحاد × الهلال.

«الجولة الثالثة عشر»الاتحاد × الباطن.

«الجولة الرابعة عشر» الاتحاد × الفيحاء.

«الجولة الخامسة عشر» الاتحاد × الطائي.