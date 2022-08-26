اخبار الرياضه السعوديه في دورينا 100 لاعب بـ 452 مليوناً

وتعاقدت أندية دوري روشن مع 100 لاعب ما بين لاعبين محليين وأجانب، ولا يزال الرقم قابلاً للزيادة حتى قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من شهر سبتمبر القادم. وسجلت الإحصاءات الخاصة توقيع الأندية مع 55 لاعباً أجنبياً و45 لاعباً محلياً، وجاء ناديا العدالة والخليج في صدارة الأندية الأكثر تعاقداً مع لاعبين أجانب، وتصدر اللاعبون الأجانب في نادي الشباب القيمة السوقية مقارنة بالأندية المتعاقدة هذا الصيف، وتربع الإسباني سانتي مينا على صدارة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة السوقية بـ 10 ملايين يورو، وجاء الدولي البولندي كريشوفياك ثانياً بـ 8.92 مليون يورو.
ويعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر من أغلى الأندية في دوري روشن بـ 68 مليون يورو، والهلال ثانياً بـ 66.91 مليون يورو، والشباب ثالثاً، والاتحاد رابعاً، والاتفاق خامساً.
وتركز الأندية في الأيام القليلة القادمة على تدعيم صفوفها بصفقات محلية بصفة أكبر بعد وصول غالبية الأندية للاكتفاء من العنصر الأجنبي، وستشهد الأيام التي تسبق إغلاق الفترة الصيفية مزيداً من الصفقات المنتظرة.
أرقام من دوري «روشن»
القيمة السوقية تقترب من نصف مليار
أبرمت الأندية 100 صفقة محلية وأجنبية
لاعبو الشباب الأغلى في سوق الانتقالات
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