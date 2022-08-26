ختام فعالية جيماثون ضمن موسم الجيمرز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أقيم أمس الحفل الختامي لفعالية جيماثون ضمن موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع جامعة الفيصل التي احتضنت الفعالية على مدار أسبوع بمشاركة ما يقارب 1000 من شباب وشابات المملكة الموهوبين.

وشهد الحفل الذي حضره معالي رئيس جامعة الفيصل الأستاذ الدكتور محمد آل هيازع، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للوظائف المستقبلية المهندس فارس الصقعبي، تكريم 100 فائز وفائزة من المشاركين في 10 مسارات مختلفة، و4 مشاريع خاصة بمجموع جوائز مالية بلغت مليوني ريال، حيث تعد جيماثون بطولة شبيهة لبطولات هاكاثون الشهيرة، إذ اجتمع المطورون والمهتمون بتطوير الألعاب للتنافس على تطوير نموذج لعبة من الصفر، خلال أسبوع واحد فقط، بهدف تمكين الأفراد من مختلف أنحاء العالم من خوض تجربة تعليمية إبداعية مشتركة من خلال الألعاب في بيئة حيوية وجاذبة.

من جهته قدم الدكتور آل هيازع شكره للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على هذا الحدث المميز الذي أتاح الفرصة للطموحين والشغوفين في الألعاب الإلكترونية، مؤملاً أن يستمر الإبداع والحماس وأن يفتح هذا الحدث الفرص لهم ليكونوا مصممي ألعاب ويصل إبداعهم للعالم أجمع.

كما قدم الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وقائد المسار التعليمي في موسم الجيمرز إبراهيم الشدي، شكره لجميع من ساهم بإنجاح فعالية جيماثون وجميع المشاركين في هذا الحدث المميز الذي يُعد نقطة انطلاقة للإنتاجية وصناعة الألعاب والمضي قُدماً بمجتمع يصنع ألعابه الإلكترونية، مؤكداً أن هذا ما يسعى له الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال مثل هذه المبادرات.

الجدير بالذكر أن فعالية جيماثون تُقام بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص وهم : مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والهيئة السعودية للصحة العامة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والجمعية السعودية لمطورات الألعاب GCON، و Nine66، وهاكاثون إكس، والنادي الطلابي لتطوير الألعاب في جامعة الفيصل، والنادي الطلابي لمعهد المهندسين الإلكترونيين في جامعة الفيصل.