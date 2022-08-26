شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة الاتحاد والعدالة اليوم الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاقة المباراة التي تجمع بين الاتحاد والعدالة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين الاتحاد والعدالة مساء اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري على أن يأتي ذلك فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

توقيت مباراة الاتحاد والعدالة اليوم في دوري روشن 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على العدالة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد العدالة اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

يمكنكم متابعة جميع مباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية.

وحصلت القناة السعودية على حقوق بث البطولة حتى 3 مواسم قادمة، وفقًا للبيان الذي نشره الاتحاد السعودي سابقًا.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

وفيما يلي يأتي تردد قنوات SSC على قمر عربسات بدر6‎ كالتالي..

- التردد: 12418.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل الخطأ 3/4.

إليكم جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يأتي جدول مباريات العميد في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين كالتالي..

«الجولة الأولى»

الاتحاد × العدالة.

«الجولة الثانية»

الاتحاد × الاتفاق.

«الجولة الثالثة»

الاتحاد × الرائد.

«الجولة الرابعة»

الاتحاد × الخليج.

«الجولة الخامسة»

الاتحاد × النصر.

«الجولة السادسة»

الاتحاد × الفتح.

«الجولة السابعة»

الاتحاد × ضمك.

«الجولة الثامنة»

الاتحاد × الوحدة.

«الجولة التاسعة»

الاتحاد × الشباب.

«الجولة العاشرة»

الاتحاد × التعاون.

«الجولة الحادية عشر»

الاتحاد × أبها

«الجولة الثانية عشر»

الاتحاد × الهلال.

«الجولة الثالثة عشر»

الاتحاد × الباطن.

«الجولة الرابعة عشر»

الاتحاد × الفيحاء.

«الجولة الخامسة عشر»

الاتحاد × الطائي.