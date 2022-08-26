شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة العاشرة.. الفيحاء يعُلن رسميًا التعاقد مع نجم الدوري التركي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء التعاقد مع نجم الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم صفوف الفريق في بطولة دوري روشن السعودي للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

الفيحاء يعُلن التعاقد مع أنتوني نواكيمي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق الفيحاء قد نشر بيان رسمي له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس يعلن تعاقد الفريق مع ثالث الصفقات الاجنبية والصفقة العاشرة وهو النيجيري أنتوني نواكيمي من صفوف طرابزون سبور التركي.

وأكد تقارير صحفية أن اللاعب النيجيري نواكيمي قد وقع لمدة موسمين حتى يونيو 2024، كما لعب النيجيري مع عدة فرق أبرزهم جامعة كلوج وهبوعيل بئر السبع وبترولول بلويشتي الرومانيان وأخيرًا فريق طرابزون سبور.

أرقام لاعب الفيحاء الجديد

جدير بالذكر أن اللاعب النيجيري قد لعب مع فريق طرابزون سبور في الموسم المنصرم عدد كبير من المباريات واحرز 14 هدف وقام بصناعة هدف وحيد، كما خاص في الدوري الأوروبي 24 مباراة وسجل 5 أهداف وقام بصناعة هدف وحيد.