10 معوقات تواجه ملاك الهجن.. و”البيئة” تؤكد العمل على تذليلها قريبًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

طالب ملاك الهجن وزارة البيئة والمياه والزراعة بـ 10 مطالبات لتوفيرها لهم، ومن أبرزها تخصيص 45 عيادة بيطرية في جميع ميادين الهجن بالمملكة لتقديم الخدمات العلاجية والفحوص المخبرية في ظل استمرار السباقات على مدار العام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد السعودي للهجن بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمناقشة المعوقات والعمل على تذليلها في ظل ما يشهده القطاع من نمو مطّرد.

ووعد مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم بن قاسم، على توفير العيادات البيطرية بكامل خدماتها من فحوص وعمليات وتقديم اللقاحات المعوية والجدري وأدوية العضل وإصابات الميادين وضبط الأسعار وتثبيت السلالات وإصدار الشهادات الصحية والمواليد، والحد من استغلال بعض العيادات الخاصة لهذه الثغرات ومكافحة أطبّاء الشنطة والعلاجات غير المتطابقة مع تعليمات هيئة الغذاء والدواء.

وتناولت المطالب إيصال خدمات الرّي لعزب المشاركين وتوفير بنوك معلوماتية لوصف السلالات وتفرّعاتها، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة وتمديد مدد الشهادات الصحية من 15 يومًا إلى 30 يومًا وذلك لحل المعضلة التي تواجه الملاك أثناء خروجهم من المنافذ البرية للمشاركة في السباقات التي تعقد في الدول الخليجية. أخبار قد تهمك

وفي ختام اللقاء، وعد مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بتوفير كل الخدمات قريبًا، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات للاستماع إلى المعوقات وتذليلها وتوفير الخدمات الكاملة، لافتًا إلى أن الوزارة تقدّم الكثير من هذه الخدمات في قطاع الخيول وستعمل على موازنة الخدمات بالمثل.