البرهان يجري تعديلات كبيرة على قيادات الجيش السوداني

محمد بن مسعود - الدمام - ويشمل التغيير قادة القوات البرية والعمليات والإمداد، وكذلك المفتش العام للجيش، بحسب «رويترز».
وكان قد أُعلن، في وقت سابق، تغيير في قيادة القوات الجوية، بينما ظل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين في منصبه.
ويمثل هذا أكبر تغيير في قيادة الجيش منذ الإجراءات التي اتخذها البرهان وضباط كبار آخرون في 25 أكتوبر، فانتهت شراكة انتقالية مع مجموعات سياسية مدنية.
وفي وقت سابق، أعرب البرهان عن أسفه لإضاعة 3 سنوات من الفترة الانتقالية فيما وصفه بـ«التشاكس السياسي»، مشيرًا إلى «ضرورة الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية والاهتمام بها».
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في غضون ذلك، ترى القوى السياسية المشاركة في احتجاجات الشارع السوداني، أن حل الأزمة يكمن في إنهاء كل ما ترتب على إجراءات 25 أكتوبر، والاستمرار في تفكيك تمكين نظام الإخوان، وتوحيد الجيش، وفقًا لأسس مهنية متفق عليها
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