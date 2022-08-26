“التطبيقية” تختتم برنامجها التأهيلي للمتدربين المستجدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختمت الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض برنامجها التأهيلي للمتدربين المستجدين والمقبولين عبر برنامجها للدبلوم الصباحي.

حيث اشتمل البرنامج الذي وزع على ثلاثة أيام متتالية بالتعريف بالأدلة والأنظمة التدريبية.

من جهته أعرب عميد الكلية المهندس فهد بن مطيران العنزي أن مجموع عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي ٢٠٠ متدرب مستجد ضمن توجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقيادات التدريبية بزيادة أعداد المقبولين.

إذ أن مثل هذه البرامج ستساهم في وعي المتدرب المستجد بمعرفة واجباته التدريبية وتطلعات القيادة بالتدريب التقني والمهني في خلق بيئة تدريبية مثمرة.

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