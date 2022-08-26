10 أسرار لتربية الأطفال الأذكياء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كل أم لديها أحلام لمستقبل أطفالها. سواء كان الأمر يتعلق بمشاهدتهم وهم يتنافسون في الألعاب الأولمبية، أو يحتفلون بجائزة نوبل، أو مشاهدتهم وهم يهبطون على سطح القمر، يأمل معظم الآباء في أن ينجبوا طفلًا ذكيًا يحقق النجاح في أي مسار يختارونه، فماذا تقول الدراسات والمتخصصون، بشـن تربية طفل ذكي؟

تظهر الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني للصحة أن 50٪ من الذكاء يأتي من الجينات، بينما يأتي الـ 50٪ الآخر من عوامل أخرى، بما في ذلك بيئة الطفل.

بالنسبة لـ 50٪ التي يمكن للوالدين التحكم بها، فإنهم يلعبون دورًا رئيسيًا في دعم التطور المعرفي لأطفالهم، عن طريق

اختيار المدرسة، سواء كانت مدرسة افتراضية أو منزلية، أو مدرسة تقليدية، تلعب بيئة تعلم الطفل دورًا كبيرًا في النجاح خارج الفصل الدراسي.

تحديد النجاح

على الرغم من أهمية الحصول على العلامات، هل تعرفين ما هي اهتمامات طفلك وهواياته؟ وهل تسمح لهم مدرستهم بمتابعة تلك الهوايات والنجاح فيها على أكمل وجه؟

وضع الاحتمالات لصالحهم

الوالد تحديداً له تأثير أكبر في مستقبل طفله أكثر من أي شخص آخر. بناءً على البحث

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10 خطوات حول كيفية جعل الأطفال أذكياء 1. اقرأي لهم مبكرًا وغالبًا

هناك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تظهر فوائد القراءة لطفلك، حتى لو كان ابنك رضيعاً، تساعد القراءة الأطفال الصغار على تطوير مهاراتهم اللغوية والاستماع، وبناء المفردات، وإلهام الإبداع، وتحسين المهارات المعرفية.

بينما ستقرأين لطفلك الصغير اجعليه يقرأ لك عندما يكبر. يساعده ذلك على تطوير فهم أعمق للغة والقصة وللمساعدة في الحفاظ على اهتمام طفلك بالقراءة ومشاركته فيها، قومي برحلات ميدانية منتظمة إلى مكتبتك المحلية واسمحي له باختيار الكتب التي يرغب في قراءتها.

2. دعي طفلك يرتكب الأخطاء

من الصعب حقًا مشاهدة طفلك يحاول فعل شيء ما من دون مساعدته، لكن هذا لن يعلمه أبدًا حل المشكلات بنفسه. تظهر الأبحاث أن الفشل هو أفضل معلم. يتعلم الأطفال وينمون من خيبات أملهم وأخطائهم، ما يؤدي إلى النجاحات في وقت لاحق في الحياة. إذا واجهوا الكثير من المشاكل فتربية طفل ناجح تعني أحيانًا السماح له بارتكاب الأخطاء.

خصصي وقتًا للعب غير المنظم

3. خصصي وقتًا للعب غير المنظم

الأطفال هم بطبيعة الحال مستكشفون صغار فضوليون. هم أيضاً يتعلمون بشكل أفضل من خلال اللعب. إن منحهم وقت لعب غير منظم كل يوم يدعم نموهم المعرفي والاجتماعي والعاطفي، شاركيهم لعبة المسرحية فهذا يشجعهم على الإبداع، ويبني لديهم مهارات حل المشكلات، ويمنحهم شعوراً بالاستقلالية. يجب أن يكون اللعب بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية حتى يدرك الأطفال الإمكانات الكاملة للعب غير المنظم.

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4. ادفعيهم لممارسة الرياضة

بينما نسمع الكثير عن الفوائد الجسدية للتمرين، هناك أيضًا فوائد عاطفية ومعرفية. تعمل التمارين الهوائية على تحسين الذاكرة وقدرتنا على التعلم. يمكن أن يساعد ذلك أيضًا الأطفال على التركيز بشكل أفضل في المدرسة – عندما يتأرجحون، يكونون أكثر استعدادًا للاستماع والاحتفاظ بما يتم تدريسه لهم في الدرس. لتربية طفل أكثر ذكاءً ، تأكدي من أن لديه متسعًا من الوقت لممارسة الرياضة، وساعديه في العثور على الأنشطة اللامنهجية التي تشجعه على ممارسة الرياضة، مثل الانضمام إلى رياضة جماعية أو نادي ركض محلي. تمرين الجسم مفيد للعقل!

تناولوا العشاء معًا كعائلة

5. تناولوا العشاء معًا كعائلة

مع الجداول الزمنية المزدحمة والتزامات العمل، قد يكون من الصعب تناول عشاء عائلي لطيف. لكن العشاء العائلي مهم للغاية لنمو طفلك العاطفي والمعرفي. تثبت الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون وجبات منتظمة مع عائلاتهم يتمتعون بمفردات أعلى، وتقدير أفضل للذات، وأقل عرضة لارتكاب الأخطاء الكبيرة في وقت لاحق من الحياة. فالنظام الغذائي المتوازن، عامل يساهم في تربية طفل أكثر ذكاءً.

خصصي أيامًا كل أسبوع للالتقاء معًا كعائلة وتناول العشاء لمساعدة طفلك على تحقيق النجاح في المستقبل.

6. ضعي نظامًا جيدًا لوقت النوم

يلعب الحصول على قسط كافٍ من النوم دورًا مهمًا في النمو المعرفي للطفل. حيث تظهر الأبحاث وجود علاقة مباشرة بين الذكاء والنوم. الأطفال الذين يحصلون على القدر المناسب من النوم يكون أداؤهم أفضل في الاختبارات.

لا بد أن ينام طفلك من 10-13 ساعة في سن ما قبل المدرسة، و 9-12 ساعة من النوم لأطفال المدارس الابتدائية، و8-10 ساعات من النوم لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية.

اذهبوا معاً للاستكشاف

7. اذهبوا معاً للاستكشاف

يحب الأطفال الرحلات الميدانية! يعد الخروج والاستكشاف طريقة رائعة لتربية أطفال أكثر ذكاءً. إن القيام بنزهة في الطبيعة أو زيارة متحف أو حديقة حيوان أو حوض مائي أو الذهاب لمشاهدة مسرحية يوفر للأطفال تجربة عملية وغامرة تدعم التعلم. جرب رحلة ميدانية افتراضية إلى القمر لإطلاق فضولهم في درس علم الفلك السريع على الكواكب والنجوم.

8. مرني عقولهم

تمامًا كما يستفيد الجسم من التمرين، يحتاج الدماغ إلى التمرين أيضًا. لتربية طفل أكثر ذكاءً، العبي معه ألعاب الطاولة. ولعبة الداما والشطرنج وطاولة الزهر و منيبولي، كلها ألعاب تجعل الأطفال يفكرون ويحلون المشكلات أثناء محاولتهم الفوز وهذا يبني القدرات المعرفية لديهم. امنح طفلك قطع الليغو للاستفادة من إبداعاته وإنشاء هياكل جديدة. تعد الأنشطة الأخرى مثل الألغاز والبحث عن الكلمات والأحاجي طرقًا رائعة أيضًا لتمرين عقولهم.

سجليهم في دروس الموسيقى

9. سجليهم في دروس الموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى له تأثير مهدئ على الدماغ ويساعد في تخفيف التوتر، تظهر الدراسات أن تعلم العزف على آلة موسيقية يبني القدرات المعرفية، و يؤدي إلى تحسين مهارات فهم القراءة، وقد أظهرت بعض الدراسات أنه يحسن أيضًا مهارات الرياضيات.

10 . كلّفيهم بالأعمال الروتينية

الأعمال المنزلية جزء مهم من تنمية الطفل. أظهرت الدراسات أن المراهقين الذين بدأوا في القيام بالأعمال المنزلية في عمر ثلاث أو أربع سنوات كانوا أذكى وتمتعوا بعلاقات أفضل. حيث توفر الأعمال المنزلية للأطفال إحساسًا بالاتصال والهدف. كما أنها تعلمهم المسؤولية ومهارات حل المشكلات. ويكتسبون خبرة عملية في الأشياء التي سيتعين عليهم القيام بها عندما يكبرون ويخرجون إلى العالم بمفردهم، ما يساهم في نجاحهم في المستقبل.

ملاحظة : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص