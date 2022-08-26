شاهد: مسنة تعتدي على مضيف طيران وتجبر قائد الرحلة على تغيير مسارها.. والسبب مفاجأة !

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المناطق_وكالات

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لامرأة مسنة وهي تعتدي على مضيف طيران بعد أن زعمت بأنه أبعد مشروبها الخاص بعيداً عنها .

وخلال رحلة من مانشستر الإنجليزية إلى ردوس، وجهت المرأة عدة لكمات متتالية للمضيف .

بعد ذلك قامت الشرطة بمرافقة المرأة ، التي لم يتم الكشف عن اسمها ، من الرحلة بعد أن أجبر طيارو الرحلة على تحويل مسار الطائرة إلى ميونيخ في ألمانيا.

فيما أشاروا إلى أن السيدة شعرت بالغضب أثناء الرحلة بعد رفض طلبها للحصول على شمبانيا مجانية.

ثم قيل إنها طلبت مشروبًا ومنشطًا ، لكن زُعم أن أحد أفراد طاقم الطائرة أخذ المشروب بعيدًا عنها بعد أن أصبحت عدوانية بشكل متزايد.

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Source almnatiq

