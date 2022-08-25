الأفضل في أوروبا.. كريم بنزيما وكارلو أنشيلوتي يحققا اللقب

محمد بن مسعود - الدمام - توج كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، بجائرتي افضل لاعب ومدرب في أوروبا عم الموسم المنصرم، وذلك عقب نهاية مراسم القرعة تم الإعلان عن المتوجين بالجوائز الفردية عن الموسم الماضي.

جوائز الأفضل في أوروبا

وتعد هذه الجائزة الأولى في مسيرة كارلوا أنشيلوتي التي يحقق الأفضل في أوروبا بعد التتويج بدوري الأبطال والدوري الإسباني، وأصبح أول مدرب إيطالي يفوز بالجائزة.

بنزيما يحقق الأفضل في أوروبا

وحقق الفرنسي كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم المنصرم متفوقًا زمبله تيبو كورتوا، وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، وتعد جائزة الأفضل في أورول الاولي أيضًا لكريم بنزيما في مسيرته، حصل بنزيمة على الجائزة بعدما حصد 523 نقطة يليه دي بروين بـ122 نقطة ثم كورتوا بـ118 نقطة.