محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
أعلنت اللجنة المنظمة لسباق صعود الهضبة بمنتزه الأمير مشاري في الباحة عن إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مسار السباق يومي 26 و27 أغسطس الجاري.
وأوضحت أن الطرق التي ستغلق هي الطريق المؤدي إلى منتزهي الأمير مشاري وجدر، وحديقة الشلال من قرية جدر، والطريق المؤدي إلى منتزه الأمير مشاري ومنتزه جدر، وحديقة الشلال من قرية العامر.
أخبار قد تهمك
وأضافت أن الطريق الثالث الذي سيغلق، هو المؤدي إلى منتزهي الأمير مشاري وجدر، وحديقة الشلال من قرية خيرة، داعية سالكي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 3 طرق بالباحة لمدة يومين بسبب سباق صعود الهضبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.