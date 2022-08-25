إغلاق 3 طرق بالباحة لمدة يومين بسبب سباق صعود الهضبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق صعود الهضبة بمنتزه الأمير مشاري في الباحة عن إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مسار السباق يومي 26 و27 أغسطس الجاري.

وأوضحت أن الطرق التي ستغلق هي الطريق المؤدي إلى منتزهي الأمير مشاري وجدر، وحديقة الشلال من قرية جدر، والطريق المؤدي إلى منتزه الأمير مشاري ومنتزه جدر، وحديقة الشلال من قرية العامر.

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وأضافت أن الطريق الثالث الذي سيغلق، هو المؤدي إلى منتزهي الأمير مشاري وجدر، وحديقة الشلال من قرية خيرة، داعية سالكي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة.