اخبار دوليه – غارات إسرائيلية على نقاط بحماة وشحنة أسلحة لحزب الله بطرطوس

محمد بن مسعود - الدمام - شنت إسرائيل، مساء اليوم الخميس، غارات على ريف حماة الغربي، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية «تصدت لأهداف معادية في سماء مصياف» بريف حماة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الهجوم إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مصياف.

وقد أفيد بسماع أصوات «انفجارات عنيفة» في محيط مصياف الواقعة جنوب غربي مدينة حماة.

من جهته أكد مراسل قناتي «العربية» و»الحدث» أن الغارات الإسرائيلية في حماة استهدفت مركزاً للبحوث.

هذا وأفيد عن شن إسرائيل غارات أخرى على طرطوس. وأكد مراسلنا أن هذه الغارات «استهدفت شحنة أسلحة معدة لحزب الله».

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، استهدفت مواقع للجيش السوري والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، حلفاء النظام السوري.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضرباتها لسوريا لكنها تقول إنها لن تسمح لإيران ببسط نفوذها إلى حدود إسرائيل. المصدر: العربية

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