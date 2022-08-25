محمد بن مسعود - الدمام - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الخميس إنه ينبغي على روسيا الموافقة على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرتها منذ مارس أذار.
وأضافت في تصريحات للصحفيين بأن الرئيس جو بايدن أكد مجددا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – البيت الأبيض: روسيا يجب أن توافق على منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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