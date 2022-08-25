اخبار دوليه – موجة الحر القياسية في أوروبا سوف تصبح الصيف المعتاد بحلول 2035

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد تقرير أصدره مركز هادلي البريطاني للأرصاد الجوية بأن موجة الحر التي شهدتها أوروبا وحطمت الأرقام القياسية سوف تصبح الصيف العادي في أقل من 15 عاما ،حتى لو حققت البلدان أهدافها المناخية، في ظل أنه من المتوقع أن يصبح الجفاف المنتظم والحرائق أمرا المعتاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن التقرير أنه بحلول نهاية القرن سوف يكون الصيف النموذجي أشد حرارة بواقع أربع درجات مئوية أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي أكثر من ضعف الدرجة المستهدفة البالغة 5ر1 الواردة في اتفاقية باريس..

ودعت المجموعة الاستشارية المعنية بأزمة المناخ، وهي ائتلاف دولي من العلماء الذين أعدوا التقرير، إلى سرعة خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، واتخاذ إجراءات لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ووضع خطة لإعادة تجميد المحيط المتجمد الشمالي الذي شهد أشد احترار حتى اليوم.

يشار إلى أن مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، ذكر أن أوروبا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، منذرا بتعرض 64% من أراضي الاتحاد الأوروبي للجفاف.

وبلغت درجات الحرارة في أوروبا هذا الصيف أرقاما قياسية، ونتيجة لذلك، أضمحلت أنهار كبيرة مثل الدانوب والراين، وفي بعض الأنهار، . كما اندلعت حرائق غابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا وعدد من البلدان الأخرى.