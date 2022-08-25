شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو هدف إيجالو العالمي في شباك الخليج اليوم في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فيديو هدف إيغالو واحده من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات الماضية بعد أن سجل النجم النيجري الهدف الأول لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في شباك الخليج بطريقة جميلة في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

فيديو هدف إيغالو

وسجل النجم النيجيري إيغالو الهدف الأول لصالح فريق الهلال في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعد ان سدد الكرة سالم الدوسري تصدي لها الحارس لتعود إلى اللاعب ويضعها بنجاح في شباك فريق الخليج.

تشكيل الهلال في مباراة الخليج

ودخل فريق الهلال تلك المباراة امام الخليج بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري

في خط الوسط.. جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، ماتيوس بيريرا

في خط الهجوم.. أوديون إيجالو، موسى ماريجا، سالم الدوسري