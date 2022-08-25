شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الفيحاء وضمك في دوري روشن السعودي اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء وضمك بفوز ضمك بهدف دون رد، في إطار المباراة الافتتاحية من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت على ستاد مدينة المجمعة الرياضية.

ملخص ونتيجة مباراة الفيحاء وضمك

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبوا الفريقين من صفوف الفيحاء وضمك من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى شوط المباراة الأول على واقع التعادل السلبي دون أهداف كما بدأ اللقاء.

أحداث الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دفع كل مدرب بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الواحدة والخمسين سجل دوماغوج أنتوليتش الهدف الأول لصالح فريق ضمك وبعدها حاول لاعبوا فريق الفيحاء من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الثاني والمباراة بفوز ضمك بهدف دون رد.