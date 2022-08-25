شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الزعيم لمواجهة الخليج، في أولى جولات دوري روشن السعودي الموسم الجديد 2022-2023.

تشكيل الهلال الرسمي

وضم تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الخليج كلا من:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري

في خط الوسط.. جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، ماتيوس بيريرا

في خط الهجوم.. أوديون إيجالو، موسى ماريجا، سالم الدوسري

موعد انطلاقة الهلال والخليج

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في حصد لقب الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن اتحاد جدة.