شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فهد المولد يوجه صدمة مدوية إلى اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه وكيل أعمال فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السابق، صدمة قوية إلى العميد بشأن إمكانية تجديد عقده والاستمرار مع الفريق.

وكشفت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قدم عرضًا رسميًا إلى النجم الدولي فهد المولد، للعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



الاتحاد يرفض تجديد عقد المولد بسبب إيقافه



وكان عقد المولد انتهى مع الاتحاد، في الأول من يوليو الماضي، ولكن إدارة العميد قررت عدم التجديد له، بسبب إيقافه عام ونصف، في قضية تناول المنشطات.

وأعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي اليوم، تخفيف عقوبته بشكل رسمي على فهد المولد، وإعلان عودته للملاعب، مجددًا.

وأكد الإعلامي الرياضي ماجد هود، أن إدارة نادي الاتحاد، قدمت عرضًا إلى وكيل أعمال المولد، لتجديد عقده الذي انتهى رسميًا، وضمان بقاءه مع الفريق الأول لكرة القدم، في المواسم المقبلة.



وكيل المولد يُخطر الاتحاد بمناقشة عرضه



وتابع: "وكيل فهد المولد، رد على الاتحاد، مؤكدًا لمجلس إدارة الحائلي، دراسة هذا العرض، إلى جانب العروض الأخرى، المقدمة إلى اللاعب".

ويملك المولد عروضًا من جانب ناديي الشباب والنصر للحصول على توقيعه بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.