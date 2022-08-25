إدارة تعليم الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال 100 ألف طالب وطالبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع استعداداتها لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل.

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم ورعاية للتعليم لضمان استمرار رحلة التعليم.

كما ثمن متابعة سمو أمير منطقة الجوف والقيادة في وزارة التعليم واهتمامهم لتوفير المتطلبات الإدارية والتعليمية في المدارس لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد.

ورحب الغامدي بعودة الطلبة لمقاعد الدراسة، متمنياً لهم عام دراسي حافل بالنجاح والتميز واكتساب المعرفة والبحث عن المعلومة والتدريب على التعلم الذاتي، واكتساب مهارات تواكب تطورات العصر.

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واستكملت أعمال الصيانة الخاصة بالمباني المدرسية، وكذلك وصول المقررات المدرسية إلى المدارس، فيما أنهت إدارة التجهيزات المدرسية تسليم 74720 حقيبة للمدارس الابتدائية و 129816 كتاب للمرحلة الثانوية، وتجهيز 104 فصل تشاركي للطفولة المبكرة و 218 فصل رياض أطفال، وسد النقص ببعض المدارس بعدد 2200 كرسي وطاولة طالب، صيانة وتجديد 868 فصل تقني، 368 مختبر مدرسي، 201 مصادر تعلم، 120 غرفة معلم ومعلمة.

وجهزت إدارة خدمات الطلاب بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي 258 حافلة مدرسية مناسبة لنقل الطلاب والطالبات، ودُشنت حملة لتعريف المجتمع بخدمات النقل المدرسي.

ونفذت إدارة الصحة المدرسية بالتعاون مع إدارة “صحة الجوف” حملة “حصتك من الصحة”، والتي تهدف إلى دعم السلوك الصحي لدى الطلاب والطالبات وتوعية المجتمع التعليمي.

كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع 478 معلماً ومعلمة من المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية استعداداً لمباشرتهم في أول يوم دراسي.

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