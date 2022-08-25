مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون المدرسية يدشن معرض العودة للمدارس “العالم ينتظرك”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الخرج

دشن المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ : علي بن مهدي آل رشيد معرض العودة للمدارس تحت شعار ( العالم ينتظرك ) والذي انطلق أمس الأربعاء في مركز الحديثي التجاري وقام بتنظيمه إدارة الإعلام والاتصال ومشاركة عدد من أقسام ومدارس الإدارة .

يستهدف المعرض تقديم أركان توعوية إرشادية وانشطة تثقيفية ترفيهية لطلبة المدارس بداية من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

أخبار قد تهمك

وعلى هامش المعرض أكد مساعد مدير التعليم أن المعارض المتخصصة تعد سمة رئيسة ضمن النشاط السنوي لقطاع التعليم ولفت إلى أهمية ما تطرحه المعارض من توعية وتثقيف واستشارات تربوية وأفكار مبتكرة، تساعد ولي الأمر والطالب على التحصيل العلمي الجيد. وثمّن آل رشيد دور الأقسام والمدارس والمؤسسات المشاركة في المعرض، وأثنى على ما تطرحه من نماذج تعليمية حديثة وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الإعلام والاتصال بنين – بنات في التنظيم ، والتي نجحت في تقديم التهيئة للعودة للمدرسة بعد إجازة العام الدراسي وإدخال الفرح والبهجة للطلبة وأولياء الأمور بتنوع الأنشطة التعليمية والترفيهية المصاحبة للمعرض.

حضر مراسم التدشين

مدير وحدة الشراكة : فهد بن راشد المياح ، مدير إدارة الإعلام والاتصال : خالد بن عبدالله الكثيري ، مدير قسم خدمات الطلاب جابر بن عبدالعزيز الودعاني ، مسؤول شركة تطوير لخدمات النقل محمد المشاري و مشرف التوجيه والإرشاد منير الحارثي .

من الجانب النسائي رئيسة قسم التوجيه والإرشاد : هند بنت راشد الرحمة ؛ مساعد مدير الإعلام والاتصال فاطمة بنت سعود العثمان ، مشرفة الشؤون التعليمية د. فاطمة بنت أحمد الصفحي ، مساعد مدير الموارد البشرية : وفاء بنت ضيف الله العنزي مديرة ابتدائية ابو بكر الصديق : سهام الشعلان وعدد من منسوبي إدارة الإعلام والاتصال بنين – بنات ، إضافة للعديد من المشاركين والزوار .

شارك في المعرض وحدة شراكة المدرسة مع البيت والمجتمع ، قسم التوجيه والإرشاد بنات ، الإشراف التربوي بنات ممثلا بشعبة الطفولة المبكرة ، النقل المدرسي وعدد من المدارس الحكومية ( ابتدائية أبو بكر الصديق للبنات ، الابتدائية ١٥ ، ابتدائية المثنى بن حارثة للبنات ، وعدد من المدارس الأهلية( مدارس الجامعة الأهلية ) والجهات الداعمة مجمع عيادات نايف الطبية و مطعم وكافيه لافيا لاونج.

Advertisements