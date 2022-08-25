مجموعة نارية لبرشلونة ومواجهات سهلة لريال مدريد .. قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت نتائج قرعة دوري المجموعة لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مجموعة قوية للفريق الكتالوني نادي برشلونة الإسباني، ومواجهات سهلة لحامل اللقب نادي ريال مدريد، في النسخة الجديدة من المسابقة.

قرعة دور المجموعات.. مواجهات قوية لبرشلونة وسهلة للريال

وشهدت ننائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، التي أجريت مساء اليوم الخميس فى مدينة أسطنبول التركية عن مجموعات قوية حيث يلاعب برشلونة باريرن ميوينخ مرتين في دور المجموعات، وينتظر وصيف النسخة الماضية لبفربول مجموعة صعبة للغاية، وجاء قرعة دور المجموعات على النحو التالي:

نتائج قرعة دور المجموعات

المجموعة الأولى: أياكس أمستردام الهولندي – ليفربول الإنجليزي – نابولي الإيطالي – رينجرز الأسكتلندي.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – باير ليفركوزن الألماني – كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني – برشلونة الإسباني – إنتر ناسيونالي الإيطالي – فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة: إينتراخت فرانكفورت الألماني – توتنهام الإنجليزي – سبورتينج لشبونة البرتغالي – مارسيليا الفرنسي.

أخبار قد تهمك

المجموعة الخامسة: ميلان الإيطالي – تشيلسي الإنجليزي – سالزبورج النمساوي – دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني – لايبزيج الألماني – شاختار دونتسيك الأوكراني – سيلتيك الأسكتلندي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – إشبيلية الإسباني – بروسيا دورتموند الألماني – كوبنهاجن الدنماركي.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – يوفنتوس الإيطالي – بنفيكا البرتغالي – مكابي حيفا الإسرائيلي.