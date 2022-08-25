تعليم “الرياض” تعلن مواعيد دوام المدارس خلال العام الدراسي 1444 هجرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مواعيد دوام المدارس خلال العام الدراسي 1444 هجرية. ونشرت الإدارة إنفوجراف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمن مواعيد دوام المدارس على النحو التالي : – الدوام الصيفي ( الاصطفاف الصباحي 6:15) و(الحصة الأولى 6:30) وذلك من تاريخ 1444/02/01 الموافق 2022/08/28 حتى 1444/04/02 الموافق 2022/10/27. – الدوام الشتوي ( الاصطفاف الصباحي 6:45)و ( الحصة الأولى 7:00) من تاريخ 1444/04/05 الموافق 2022/10/30 حتى تاريخ 1444/08/30 الموافق 2023/03/22. أخبار قد تهمك – الدوام الصيفي (الاصطفاف الصباحي 6:15) و (الحصة الأولى 6:30) من تاريخ 1444/10/06 الموافق 2030/04/26 حتى تاريخ 1444/12/04 الموافق 2023/06/22.

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