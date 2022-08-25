تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2022-2023

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تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم2022-2023، والتي أجريت مساء اليوم الخميس، في العاصمة التركية “إسطنبول”، وأسفرت عن مواجهات قوية للغاية في بعض المجموعات، وذلك بعد أن اكتمل عقد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا بعد اكتمال عدد الفرق إلى 32 فريق مشارك في القرعة لمعرفة المجموعة التي سيشارك فيه الفريق.

تعرف على نتائج قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا

وشهدت نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مجموعات قوية، مثل مجموعة الثالثة، وأخرى متوسطة فنيًا وفقًا للفرق التي تتواجد في هذه المجموعة، وتم تقسيم الفرق وفقًا لتنيف كل فريق وتم سحب الفرعة التي أسفرت عن هذه المجموعات.

تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: أياكس- ليفربول- نابولي- رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو- أتليتكو مدريد- باير ليفركوزن- كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ- برشلونة- إنتر ميلان- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة: إنتراخت فرانكفورت- توتنام- سبورتنج لشبونة- مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان- تشيلسي- سالزبورج- دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد- لايبزيج- شاختار دونتسيك- سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي- إشبيلية- بروسيا دورتموند- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان- يوفنتوس- بنفيكا- مكابي حيفا

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Source almnatiq

