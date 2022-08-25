“واتساب” يتيح ميزة “المجتمعات” المنتظرة بشكل تجريبي

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أتاحت منصة “واتساب” المملوكة لشركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية؛ لعدد قليل من المستخدمين إمكانية الاستمتاع بميزة “المجتمعات” المنتظرة بشكلها التجريبي.

وأوضحت المنصة؛ وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، أن الميزة تعمل بعد الحصول على إصدار WhatsApp beta بتحديث Android 2.22.19.3، حيث تظهر علامة تبيوب “مجتمعات” بدلاً من علامة تبويب الكاميرا.

وأضافت أن هذا الإصدار التجريبي لا يتيح لأعضاء المجتمعات رؤية أرقام الهواتف، فهذه الخاصية سيتم تفعيلها لدى إطلاق الإصدار الأول من مجتمعات واتساب، إلا أن المستخدم يستطيع حالياً إنشاء مجتمع تظهر به الرسائل لجميع الأعضاء.

وكانت واتساب أعلنت منذ أشهر قليلة عن ميزة مجتمعات الجديدة، والتي تمكّن المستخدم من إضافة ما يصل إلى 10 مجموعات إلى كل مجتمع، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل مجتمع نحو 512 عضواً.



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Source akhbaar24

