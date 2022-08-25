السديس يسلم سيارة حديثة للفائز الأول ببرنامج الحلقات القرآنية الإثرائية

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المناطق_الرياض
حصد الحاصل على المركز الأول في البرنامج الصيفي لحلقات المسجد الحرام الإثرائية الجائزة المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي عبارة عن “مركبة حديثة”؛ وذلك عقب موافقة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وهنأ الشيخ السديس، الفائز بالمركز الأول حاثًا إياه على بذل المزيد من الجهد في سبيل العلم واكتسابه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجميع في هذه المسابقة نالوا عظيم الشرف من خلال استثمار أوقاتهم في ما يعود بالنفع على أنفسهم ودينهم ووطنهم.
ودعا الشيخ السديس المولى -عز وجل- أن يوفق القائمين على البرنامج وأن يجزل لهم عظيم الأجر والمثوبة، كما رفع خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- نظير ماقدمته للحرمين الشريفين وللعلم وأهله من دعم غير محدود وتحفيز مستمر للتعزيز وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.
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Source almnatiq
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